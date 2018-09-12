В канун праздника белорусских следователей семью мозырян Валентину и Николая Гуцко посетило руководство управления СК по Гомельской области, чтобы выразить благодарность за воспитание сына

Неожиданный сюрприз ожидал Валентину и Николая Гуцко накануне профессионального праздника их сына—Дня работников органов предварительного следствия. К ним с приятной миссией приехал начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, чтобы передать благодарственное письмо за воспитание достойного гражданина и порядочного человека.

Уроженец Мозыря, полковник юстиции, Александр Гуцко на данный момент занимает пост заместителя начальника управления Следственного комитета по Гомельской области, за безупречную службу удостоен двух государственных наград—медалей 2 и 3 степеней.

Профессиональный праздник белорусских следователей весьма молод, отмечается всего второй год. Дню работников органов предварительного следствия еще предстоит обрасти своими особенными традициями. Возможно, выражение благодарности родителям за воспитание достойных сыновей и дочерей станет одной из них