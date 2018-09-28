Уже не просто малыши, а полноценные ученики. В школах района самых маленьких учеников принимают в первоклассники

Белые банты, строгие костюмы и серьезные лица. Праздник первоклассников в Прудковской средней школе стал праздником для всех. Посвящение в ученики состоялось при многочисленных гостях. В импровизированном зале и родители, и представители отдела образования, и администрация школы. Сам праздник получился чем-то средним между садовским утренником и открытым уроком. Новое пополнение в Прудковской средней школе самое массовое за последние годы. В этом году в первый класс пришли 12 новоиспеченных учеников.

Всего в новом учебном году за парты школ города и района впервые сели 1650 малышей. Позади период адаптации, впереди 11 лет серьезной учебы. Праздники посвящения в первоклассники пройдут в большинстве школ района.