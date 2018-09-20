Учащиеся 16 школы присоединились к акции по наведению порядка.

Яркое солнце, яркие галстуки волонтеров и тимуровцев и хорошее настроение. Учащиеся 16 школы пришли на бульвар Юности для того, чтобы навестить посаженные годом раньше деревья и подготовить их к зимним ветрам. А еще собрать мусор и убрать скошенную траву.

Шефство над новой частью бульвара Юности школьники взяли несколько лет назад. Сегодня свое дерево здесь есть у многих семей.

За час коллективной работы бульвар похорошел и преобразился, ведь тимуровцы примерили на себя еще и роль дворников.

Мусора стало меньше, а энтузиазма у ребят не убавилось. Школьники мечтают о том, чтобы бульвар Юности стал центром отдыха для всех, кто живет неподалеку. Рады будут и гостям.