У Мозырского машиностроительного завода праздник в квадрате

На Мозырском машиностроительном – праздник в квадрате. В эти выходные заводчане отмечают День машиностроителя, а предприятию исполняется 65 лет. Поэтому торжествам решили отвести несколько дней. В приветственной речи — поздравлении директора машиностроительного завода Дмитрия Гавриленко – звучали и ноты оптимизма, и прагматизма. В нынешних экономических реалиях предприятию непросто, после нескольких лет рецессии заводу удалось выйти на траекторию роста. Это общая заслуга.

Модернизация, замена оборудования – это, конечно, хорошо. Но главный потенциал завода – это люди. Поэтому юбилей предприятия решили увековечить открытием Галереи Почета, на которой фотографии тех, на кого нужно равняться. Доска почета будет стимулом успешно трудиться.

На торжественном мероприятии наградили передовиков производства, а также тех заводчан, которые проработали на предприятии несколько десятилетий, для кого машиностроительный – это неотъемлемая часть жизненного пути. За чествованием наблюдали, так сказать, заводские новобранцы. Именно этим молодым сотрудникам предстоит перенять наработанный опыт, внедрять ноу-хау и всеми силами способствовать успеху уже родного предприятия.