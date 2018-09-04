Торжественную линейку в деревне Шиичи посетил глава района Калинковичского района Сергей Гвоздь

Ученики школы в Шиичах в Калинковичском районе первое сентября встречали в обновленной школе и, конечно же, с подарками. Торжественную линейку посетил глава района Сергей Гвоздь.

Старые и Новые Новоселки, Капличи, Туровичи, Кротов. Школьные автобусы в этот день сделали утром три рейса, чтобы доставить в страну знаний, в школу в Шиичах, детей из близлежащих деревень. Из окон автобусов ребята выглядывали своих друзей, те, в свою очередь, встречали на подъезде. В этом году в школе в Шиичах прибавление. Школа в соседних Капличах была закрыта, так что многие ребята сядут за эти парты впервые. Всего в школе 136 человек. Пожалуй, это главное отличие этой, сельской, линейки от городских школ. А множество цветов, белые банты, мелодия «Учат в школе, учат в школе, учат в школе», и конечно же поздравления и наставления от взрослых –

неизменные спутники начала любого нового учебного года. Формат проведения торжественных линеек не меняется. Почетные грамоты получили лучшие ученики – победители всевозможных конкурсов и олимпиад. Десятиклассник Колос Александр и одиннадцатиклассник Станислав Отчик все лето трудились на уборочной. Им отдельные слова благодарности от руководства сельхозорганизаций «Ненач» и «Капличи». А почетный гость линейки, председатель райисполкома Сергей Гвоздь, от имени районных властей вручил школе сертификат на две тысячи рублей. В Калинковичском районе без внимания не осталась ни одна школа. В Год малой Родины селу повышенное внимание. Это радует. И обнадеживает. В 2018 всего четыре одиннадцатикалассника Шиичской школы вручили символические подарки сразу 19 первоклассникам. Простая арифметика – практически по пять первоклашек на каждого выпускника. В Шиичах точно уверены, в их школе и в будущем всем хватит места. А пока задача на ближайший год – качественное образование. Учиться, учиться и еще раз учиться. Старт новому учебному дал первый звонок.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.