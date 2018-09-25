Торговая сеть «Радуга» объявляет о старте акции «Я поздравляю маму», посвященную Дню матери!

С 24 по 30 сентября магазин «Радуга», расположенный по адресу Притыцкого, 8, принимает поздравления от ребят – творчески оформленные с текстом и фотографией с мамой или просто мамы форматом А5. Оригинальность и творческий подход приветствуются!

Каждый участник получит в подарок коробку конфет. Организаторы обращают внимание, что все юные участники акции должны быть в сопровождении взрослого родителя.

С 8 по 14 октября все мамы, дети которых приняли участие в акции, смогут увидеть свое поздравление в том магазине, где оно было зарегистрировано.

А также 12 и 13 октября в честь Дня матери во всех магазинах сети «Радуга» скидка до 30% на торты и весовые пирожные собственного производства.