Субботник накануне Дня города

День города мозыряне отметят 22 сентября. Уже начались репетиции праздничного шествия, к выступлениям готовятся артисты самого разного возраста. А наиболее сознательных жителей города приглашают принять участие в мероприятиях месячника по благоустройству и выйти на субботники.

Пока не начался активный листопад, есть время убрать накопившийся за лето уличный мусор. Общая задача – сделать улицы, дворы и территории предприятий чище и краше.

Хороший старт экологическим осенним мероприятиям дал субботник на Калинина. Если кто-то еще не успел навести порядок в своем дворе, время не упущено: месячник по благоустройству продлится до 5 октября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец