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Рубрика: Cпорт

Спорт Мозырского НПЗ на праздновании Дня нефтяной, газовой и топливной промышленности

3 сентября 2018, 17:41

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни Мозырского нефтеперерабатывающего завода, и слава КФК МНПЗ, СДЮШОР «Жемчужина Полесья» гремит далеко за пределами Полесского края. Неудивительно, что на праздновании Дня нефтяной, газовой и топливной промышленности спортивная отрасль была широко представлена как на церемонии награждения, так и в показательных выступлениях, где, кстати, любой желающий мог попробовать свои силы.

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