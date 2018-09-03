Спорт Мозырского НПЗ на праздновании Дня нефтяной, газовой и топливной промышленности

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни Мозырского нефтеперерабатывающего завода, и слава КФК МНПЗ, СДЮШОР «Жемчужина Полесья» гремит далеко за пределами Полесского края. Неудивительно, что на праздновании Дня нефтяной, газовой и топливной промышленности спортивная отрасль была широко представлена как на церемонии награждения, так и в показательных выступлениях, где, кстати, любой желающий мог попробовать свои силы.