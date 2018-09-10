Сохраняя жизни маленьких мозырян. В отделении интенсивной терапии роддома успешно выхаживают новорожденных

Рождение ребенка – настоящее чудо природы, которому в современном мире помогают квалифицированные специалисты. В стенах Мозырского роддома ежегодно появляются на свет порядка двух тысяч малышей. И это новорожденные жители не только нашего города, но и пяти соседних районов – Житковичского, Петриковского, Наровлянского, Ельского и Лельчицкого.

Недавно Министерство здравоохранения дало официальное разрешение на посещение рожениц и новорожденных в послеродовой палате. Такие визиты станут возможными при согласии лечащеголечащего врача. Но в палату к маме и малышу пустят только посетителей без признаков инфекционных заболеваний и алкогольного опьянения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов