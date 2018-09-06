Сохранить историко-культурное наследие. На базе Калинковичского района прошел областной семинар

Калинковичский район самый богатый в области на историко-культурные ценности. Таких объектов насчитывается более полусотни. Поэтому не случайно именно здесь прошел областной семинар для работников культуры «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере сохранения и использования историко-культурных ценностей». Мероприятие растянулось на несколько дней, чтобы участники смогли воочию познакомиться с местными достопримечательностями.