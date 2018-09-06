С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Сохранить историко-культурное наследие. На базе Калинковичского района прошел областной семинар

6 сентября 2018, 17:22

Калинковичский район самый богатый в области на историко-культурные ценности. Таких объектов насчитывается более полусотни. Поэтому не случайно именно здесь прошел областной семинар для работников культуры «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере сохранения и использования историко-культурных ценностей». Мероприятие растянулось на несколько дней, чтобы участники смогли воочию познакомиться с местными достопримечательностями.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»