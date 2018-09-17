В Подмосковье задержали двух молодых людей, которые изготавливали и рассылали фото и видео, содержащие кадры жестокого обращения с животными. По информации российских правоохранительных органов, среди задержанных 28-летний мозырянин Александр Кацемба. Молодой человек скрывался в квартире у своей российской приятельницы, международная дружба завязалась на фоне садизма. Видео задержания и последующего допроса выложено в интернет.

Напомним, в конце августа российские зоозащитники передали мозырским коллегам результаты своего расследования. Группа садистов всячески издевалась над животными, снимали это на видео и выкладывали ролики в интернет. Котят топили в кипятке, поджигали, резали. Один из следов привел в Мозырь. Местные зоозащитники с доказательствами вины конкретного человека обратились в милицию. По факту жестокого обращения с животными следователи возбудили уголовное дело. Однако сам подозреваемый бросился в бега. Мозырянина объявили в розыск. Его искали на протяжении двух недель. Фото мозырского живодера было опубликовано в средствах массовой информации, в социальных сетях, волонтеры изготовили листовки с его изображением и расклеивали их в общественных местах. Это не первое резонансное преступление, совершенное Кацембой. Он уже был судим и лечился в психиатрической больнице после поджогов мозырских храмов. На данный момент решается вопрос об экстрадиции в Беларусь.