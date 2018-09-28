Сельхозярмарки приглашают!

В субботу, 29 сентября, мозырян приглашают на большую сельскохозяйственную ярмарку. Самые полезные и яркие торговые ряды будут расположены на площади Ленина.

С сентября по октябрь мозыряне планово закупаются на зиму полезной плодово-овощной продукцией. Сезон тематических ярмарок открылся три недели назад, а в ближайшую субботу, 29 сентября, на площади Ленина будут расположены яркие торговые ряды. Сочные яблоки и груши, свежие морковь, капуста и картофель (все – отличного качества) представят покупателям местные производители – представители фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Довольными останутся даже самые требовательные гурманы. Кроме того, в ассортименте будут предложены рыба и другие продовольственные товары. Отличительная особенность осенних ярмарок – приятные цены. Первых покупателей ждут уже с 10 утра.