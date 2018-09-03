С праздником, нефтепереработчики!

Дружная семья нефтепереработчиков в канун профессионального праздника собралась на тематический праздничный вечер. Передовиков производства по традиции чествовали в большом зале Дворца культуры.

В преддверии дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе чествовали передовиков производства. Прием в честь ветеранов труда, заслуженных работников и молодых специалистов, по сложившейся культурной традиции, организовали в большом зале Дворца культуры.

Порадоваться за успех коллег собрались сотни заводчан. Рядом – близкие родственники и друзья. Нефтепереработчики не зря свой коллектив называют дружной семьей: говорят, идти от одной трудовой вершины к другой им помогает единство.

Руководители предприятия, а также опытные сотрудники в зале рядом с заводской молодежью. Это, говорят, профессионалы, добрый знак – их дело продолжается. Ребята интересуются и историей завода, и технологическим оборудованием, и особенностями производства.

Слова благодарности и, конечно, памятные награды ожидали каждого гостя. Без внимания не остался никто. В знаменательный для нефтепереработчиков день к поздравлениям присоединились и люди творческие. На большую сцену выходили как столичные артисты, так и сами заводчане. Самые яркие номера представили дипломанты фестиваля «Осенний аккорд». С праздников мозырян поздравили заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Александра Чижик.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.