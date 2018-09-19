Родительская беспечность стала причиной ДТП

В Мозыре водитель микроавтобуса нарушил правило перевозки детей, в результате чего его родной сын, которому всего несколько месяцев от роду, получил травму головы. ДТП произошло 16 сентября. Мужчина перевозил в салоне автомобиля «Мерседес Бенц» коляску с малышом. Перед переходом мозырянин притормозил, чтобы пропустить пешехода. В результате резкого торможения малыш выпал из коляски и ударился о пол. К слову, мужчина не так давно был привлечен к административной ответственности за нарушение правила перевозки маленького пассажира. На данный момент ГАИ проводит проверку, транспортное средство находится на штрафстоянке.