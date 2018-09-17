Свой профессиональный праздник мозырские лесоводы встретили в торжественной атмосфере. В зале дворца культуры нефтепереработчиков – лишь малая часть тех людей, которые ежедневно трудятся в лесном хозяйстве района. Мозырский лесхоз образован в 62 году. В 1989 ему присвоено наименование опытного.В настоящее время в структуру Мозырского опытного лесхоза входит одиннадцать лесничеств и Слободской объединенный мастерский участок. Лесное хозяйство района – это 33 километра с севера на юг, 70 км с запада на восток. Но главное богатство предприятия – это люди. От имени руководства района с профессиональным праздником лесоводов поздравил заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк.

Добросовестный труд не остался незамеченным. Лучшим работникам вручили грамоты и нагрудные знаки. Работу мозырян оценили и на самом высоком уровне. Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня 2017 года Мозырский лесхоз признан победителем в соревнованиях по экономии топливно-энергетических ресурсов и занесен на Республиканскую Доску Почета.

На протяжении 2017 года и первого полугодия 2018 года лесхоз стабильно занимает лидирующую строку среди лесхозов области. По итогам работы за 2017 вошел в первую пятерку ведущих лесных хозяйств Беларуси и занесен на областную Доску Почета в номинации «Лучшая организация лесного хозяйства». В первом полугодии этого года — 1 место в областных соревнованиях по выполнению показателей социально-экономического развития лесного хозяйства и 4 место среди лесхозов республики. Руководство предприятия уверено, общие победы – заслуга каждого работника.