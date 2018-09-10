Представители Мозырского НПЗ на Спартакиаде Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности

Успешно выступили представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода на республиканской Спартакиаде Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Наши спортсмены, в составе сборной Гомельской области, заняли второе командное место, завоевав немало индивидуальных наград и право стартовать на Спартакиаде ФПБ, которая состоится будущей неделе в Жлобине.