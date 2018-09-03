Праздник на бульваре Юности. Разнообразные выставки, кулинарные изыски, яркие выступления солистов и творческих коллективов

Традиционно раз в год бульвар Юности становится эпицентром общегородских гуляний. Происходит это в профессиональный праздник работников нефтяной, газовый и топливной промышленности. Разнообразные выставки, кулинарные изыски, яркие выступления солистов и творческих коллективов.

Кто хорошо работает, тот умеет хорошо и отдыхать. За примерами далеко ходить не надо. Это из года в год демонстрируют нефтепереработчики в свой профессиональный праздник. По-домашнему уютный, веселый, искренний и теплый, как в плане погоды, так и атмосферы. На бульвар приезжают представители развлекательной сферы, торговли, мастера народного творчества, чтобы продемонстрировать свой потенциал. Гостям праздника такое соревнование конкурентов только на руку, ведь это залог разнообразия. А разнообразие влияет на всеобщее настроение.

Санаторий «Сосны» рекламировал себя дегустацией минералки из собственных источников. Целебная вода и жажду утолит, и организму польза. В этом году праздник работников нефтяной, газовый и топливной промышленности совпал с Днем знаний. Поэтому после торжественных линеек школьники пришли на бульвар, чтобы здесь отметить начало учебного года. Надувные горки и батуты, фото с кроликом и удавом – питомцами из контактного зоопарка. Некоторые особо амбициозные молодые люди пытались даже заработать 10 рублей. Для этого нужно было за 60 секунд съесть 4 печеньки. А эпицентром, точнее оазисом, на жарком фонтане стал фонтан. Торжественное открытие праздника состоялось ближе к вечеру. В этот день в адрес нефтяников звучали многочисленные поздравления с профессиональным праздником и многочисленные благодарности за непростой и ответственный труд. Многое сделано, но еще большее предстоит сделать. В нынешних реалиях непросто оставаться на плаву, да и еще и с выручкой. Белорусская нефетеперерабатывающая отрасль успешно лавирует между экономическими айсбергами. В приветственном адресе от экс-председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии, а ныне заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко, звучали и наставления, и благодарность за работу и оптимизм: вместе-справимся. Мозырский нефтеперерабатывающий – это градообразующее предприятие. Завод играет важную экономическую роль и в городе, и в области, и в республике. Во время церемонии награждения передовиков производства на сцену поднимались представители разных цехов и профессий, грамотные и трудолюбивые специалисты, спортсмены и все те, кто внес особый вклад в развитие родного предприятия. Постоянная модернизация, соответствие требованиям времени и, конечно же, люди, сплоченная команда. Все это залог успеха мозырского завода. Подарком героям праздника и всем гостям стало выступление заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Яркий концерт заслуженного коллектива под управлением именитого земляка – это праздничная традиция Дня нефтепереработчиков. Известные хиты и шлягеры в исполнении талантливых солистов и музыкантов всегда собирают много зрителей. После столичных звезд, эстафету приняли местные таланты – солисты и коллективы с не менее яркими и запоминающимися номерами. Завершился праздник молодежной дискотекой с участием популярных диджеев.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Виктор Цырулик.