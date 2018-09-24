Праздничные гулянья в парке

День рождения Мозыря – это праздник всего района. Каждый сельсовет стилизует подворье по-своему, старается душевно и весело продемонстрировать потенциал: народное творчество, кулинарные изыски. Несмотря на дружелюбную конкуренцию, все подворья объединяет исконно белорусское радушие и гостеприимство. Мероприятие на центральной площади задает тон всему празднику, мотивированные на веселье гости Дня рождения в парке уже знакомятся с тем, что подготовили организаторы.

Для детворы – раздолье. Палатки с многочисленными игрушками и безделушками, сладкая вата и попкорн, разнообразные напитки, возле качелей и каруселей –неиссякаемые очереди, да и в целом, прогулка по насыщенному развлечениями парку–тоже своего рода удовольствие.Взрослые же пели, танцевали, дегустировали изыски праздничной торговли и просто наслаждались солнечным Днем рождения.

На главной парковой сцене царило веселье. Творческие коллективы и солисты заряжали праздничной энергией посредством музыкальных композиций, зрители же не просто встречали артистов аплодисментами, а поддерживали их активными танцами. Это была своего рода разминка перед динамичной вечерней программой.