Практический урок прямо в поле. Семинар-совещание «Школа молодого руководителя»

Семинар совещание в рамках проекта «Школа молодого руководителя» провели на базе отделения Махновичи государственного предприятия «Совхоз-комбинат «Заря». На практический урок пригласили руководителей хозяйств, главных агрономом, инженеров, а также молодых резервистов.

Выездной семинар совещание прошел в Махновичах, на базе одного из отделений «Совхоз-комбината «Заря». На практический урок прямо в поле пригласили как опытных директорОв, агрономов и инженеров, так и молодых людей, состоящих в резерве кадров агропромышленного комплекса. Некоторые из них уже занимают руководящие должности. Другие – пока еще мечтают о кресле управленца. Всех вместе объединил проект «Школа молодого руководителя».

В кадровом резерве на должность руководителя сельхозпредприятия сегодня состоит 24 молодых человека. Их будущее зависит от многих факторов. Но в первую очередь, необходимо обладать определенным набором качеств. А полезные навыки приобрести можно на таких уроках-семинарах. В число резервистов сегодня входит и заместитель директора по растениеводству «Зари» Руслан Юницкий. Молодой, но уже опытный специалист берет пример со своего руководства, и личным примером показывает коллегам, что значит быть человеком труда. О сельхозкультурах, сроках посева и уборки и других важных профессиональных вопросах, Руслан Викторович может четко рассказывать в любое время суток.

Готовность сельхозпредприятий к севу озимых зерновых культур стала главной темой выездного семинара. На полях «Зари» работают четыре посевных комплекса, что позволяет ежедневно засевать порядка 150 гектаров площадей. Всего под озимые у лидера агропромышленности выделено почти 2700 гектаров в двух районах – Мозырском и Наровлянском.

Как опытный хозяйственник, Олег Слинько знает, опыт – сын ошибок трудных. Несмотря на сложнейшие погодные условия в нынешнем сезоне, аграрии «Зари» делают правильные выводы и продолжают активно работать. В ближайшие недели перед ними стоит несколько стратегических задач: оперативно убрать кукурузу, подготовить почву и завершить сев озимых.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Николай Капустин.