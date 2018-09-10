Помощь без границ. Мозырская организация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам получила два гранта от зарубежных благотворительных фондов

Мозырская первичная организация общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» получила сразу два гранта на развитие своих инициатив. При поддержке голландского фонда «Дикие гуси» будет реализован проект «Учиться, значит жить». Мозыряне смогут купить два специальных дорогостоящих кресла для занятий эрготерапией. Второй грант выделен посольством США. Он поможет в дальнейшей реализации значимых проектов ассоциации. Это и социальная передышка, и семейный клуб «Особое сердце», мастер-классы, тренинги с психотерапевтом. На совместные занятия с детьми-инвалидами пригласят также семьи, состоящие на учете как социально-опасные.

Мозырская организация ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам объединяет порядка сорока семей, в каждой из которых знают: аутизм, ДЦП, синдром Дауна – это не приговор. Главная цель волонтеров – улучшить качество жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью. А еще повысить уровень знаний населения, дать понять, дети с особенностями развития тоже могут и хотят общаться с окружающим миром. И им нужна всесторонняя поддержка.

Одно из новых направлений деятельности – занятия по методике кинестетикс. Знания, полученные на тренингах, будут полезны медработникам и педагогам, сотрудникам социальной службы и людям, имеющим престарелых, маломобильных родственников или детей с нарушением опорно-двигательной функции.

На занятия по кинтестетикс сейчас ведется набор слушателей. Планируется создать две группы по десять человек. Обучение – бесплатное. В целом, двери Мозырской первичной организации открыты для всех, кому очень нужна поддержка. Больше информации о расписании занятий и предложениях волонтеров можно получить по телефону: 23-54-21.