Подробности ДТП

Дорожная авария, в результате которой оборвалась жизнь 72-летнего мозырянина, произошла 27 сентября в четвертом часу дня. Пожилой мужчина ехал из микрорайона «Железнодорожный» в сторону улицы Нефтестроителей. Возле трамвайного депо оказался на встречной полосе, где столкнулся с груженным МАЗом.

Как сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибший водитель был вынужден нарушить правила дорожного движения. Он пытался избежать столкновения с «Рено Лагуна» под управлением 39-летней женщины. Она выезжала с второстепенной дороги, поворота от деревни Дрозды. Стоит подчеркнуть, степень вины каждого участника ДТП выяснит следственная группа после проведения необходимых в таких случаях мероприятий.