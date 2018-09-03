Первый школьный звонок прозвучал в Мозыре для почти 15-ти тысяч детей. Из них 1650 порог учреждений образования переступили впервые. О самых трогательных моментах торжественной линейки смотрите в репортаже нашей съемочной группы.

Новый учебный год начался для 15-ти тысяч мозырских школьников. За парты учреждений образования впервые сели 1650 первоклассников. Именно они – главные герои торжественных линеек, которые прошли субботним утром на каждом школьном дворе. Нарядные, с большими бантами и в стильных пиджаках, вчерашние детсадовцы принимали поздравления с началом нового важного жизненного этапа.

Во дворе городской гимназии 1 сентября собрались представители нескольких поколений. Отдохнувшие после каникул школьники радостно встречали одноклассников, родители обменивались последними новостями. Наставления в канун учебного года получали и педагоги. Задача на предстоящие месяцы у всех учителей района стоит серьезная: удержать высокую планку лучшего отдела образования в Гомельской области.

Школьные годы чудесные. Первого сентября, по традиции, вспоминают и те, кто давно завершил учебу. На линейки приглашают представителей районной администрации, руководителей различных ведомств, депутатов и общественных деятелей. Они говорят слова напутствия юному поколению мозырян. И в гости приходят не с пустыми руками.

Последние уроки истории и литературы в этом году пройдут для выпускников. Гимназистам придется стараться не меньше, чем педагогам района. Их предшественники доказали, здесь можно получить действительно качественное образование: из шести стобалльных сертификатов, полученных мозырянами, пять – у выпускников гимназии.

Старт новому учебному году дал импровизированный звонок. Беззаботное летнее время без уроков и отметок провели вместе с выпущенными в небо разноцветными шарами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.