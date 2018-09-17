О славном прошлом ракетчиков…

40 лет назад в Мозыре появились первые дома на улице Малинина. Их заселили военнослужащие 33-ракетной дивизии. Сегодня уже ветераны расформированного подразделения всевозможными способами стараются сохранить и увековечить историческую память. Сообщество ветеранов 33-й ракетной дивизии сегодня – одно из самых сплоченных и активных.

Один из последних проектов – стела, посвященная созданию микрорайона и собственно самой ракетной дивизии. Восстановить ее и полностью обновить внешний вид удалось, в том числе, благодаря поддержке местного мецената и Совета депутатов.

Отрезок истории Мозырщины длиною в 40 лет ветераны продолжат заполнять интересными фактами, событиями и памятными знаками. Впереди – много планов, а главное, есть силы и поддержка для их реализации.