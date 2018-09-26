Новые светофоры появились на пересечении бульваров Малинина и Юности. Когда включат дорожную оптику, и когда откроется магазин, для которого и предусмотрена дорожная инфраструктура?

Новые светофоры появились на пересечении бульваров Юности и Малинина совсем недавно. Дорожные объекты предусмотрены техническими условиями строительства магазина. Именно ввод в эксплуатацию торгового объекта станет отправной точкой для начала работы новых светофоров. Пока большой необходимости в оптическом регулировании на этом перекрестке нет. Дорожная ситуация может измениться с открытием магазина. Поэтому на перспективу предусмотрены полноценные транспортные светофоры и светофоры для пешеходов. Кроме этого здесь появятся дополнительные дорожные знаки, разметка и стоянка для транспорта.

Сам магазин планируют открыть в декабре этого года. Строители уже вышли на финишную прямую. Ведется внутренняя отделка, в ближайшее время начнется благоустройство территории. Вскоре появятся и опознавательные знаки самого супермаркета. Это будет единственный в Мозыре представитель крупнейшей в мире сети супермаркетов«SPAR». Всего в мире их насчитывается больше 12,5 тысяч. В Беларуси такие магазины уже есть в Бресте и Минске. В Мозырскийбудет третий по счету и второй по величине. Общая площадь магазина составит 1760 м. кв.