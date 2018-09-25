Хмурое депрессивное небо, сильный дождь, холодный пронзительный ветер с порывами до 27 м/с. Непогода бушевала на Мозырщине, правда не столь сильно и не с такими последствиями, как в других районах республики. Тем не менее, в микрорайоне Заречный на улице Веры Хоружей дерево упало на жилой дом № 2. В результате чего было вдребезги развито окно на первом этаже. Еще одно дерево повалило на тротуарную дорожку в районе шестнадцатиэтажки. Сильный ветер снес ограждение возле строящегося торгового центра. Плохие погодные условия отразились и на дорожной обстановке. К счастью, во всех случаях обошлось без человеческих жертв. В ближайшее время синоптики прогнозируют улучшение метеообстановки, конечно настолько, насколько это возможно осенью. Так что майки, шорты и летнюю обувь – подальше в шкаф, пальто, свитера, ботинки и зонты – вынужденные модные тренды. И, главное, всеми силами и средствами противостоять осенней хандре.