На Полесской санитарной обрезке подверглись несколько старых ив. Такая инициатива разделила жителей на два лагеря. На горячую линию «Телеканала» позвонили те, кого новый вид деревьев привел в ужас.

Гул бензопил и летящие ветки. Жителей Полесской в пятницу 31 августа переполошил неожиданный шум. В итоге под окнами дома № 36 вместо раскидистых ив остались торчать высокие пни. Свое недовольство жители высказали по телефону горячей линии. Когда на место приехала съемочная группа, оказалось, что мнения жильцов разделились. Одни довольны тем, что старые деревья, наконец, основательно постригли, другие сетуют на отсутствие тени и не эстетичность.

Валентина Ивановна относится к сторонникам обрезки. По ее мнению деревья несли прямую угрозу, как людям, так и стоящему автотранспорту. Обрезка ив на Полесской не стала неожиданностью. Письма с просьбами привести деревья в порядок председатель товарищества собственников «Старый дом» отправляла еще в начале года.

Что написано пером, было четко вырублено топором. Санитарная обрезка, по мнению женщин, подарит деревьям вторую жизнь, а жильцам и прохожим – уверенность в безопасности. Уже весной деревья должны преобразиться.

Лидия Потар, Юрий Горобец.