Мозырянину предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Мужчина объявлен в розыск

Мозырским районным отделом Следственного комитета продолжается расследование резонансного уголовного дела о жестоком обращении с животными. Главный фигурант—28-летний житель Мозыря. Мужчина брал котят по объявлениям «отдам в добрые руки», издевался над ними в изощренной форме—заливал кипятком, поджигал, расчленял—снимал это на видео и выкладывал ролики в интернет. На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение. Однако живодер скрывается от следствия. На данный момент он объявлен в розыск.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении обвиняемого, с просьбой обратиться в Мозырский РОСК лично или по телефонам (80236) 21-47-16, (8029) 836-04-98.