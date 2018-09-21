Мозырский роддом гостеприимно встречает мужей и близких родственников

Насладиться радостными моментами – первым днями жизни малышей – отныне родители могут вместе. Если раньше доступ к маме и малышу в роддом получали только те, кто соглашался на партнерские роды, то уже сегодня вступило в силу новое решение Минздрава. Изменился регламент посещения роддомов, а значит, мужей и других близких людей будут пускать прямо в палату.

Канули в Лету времена, когда счастливые папы караулили под окнами и кричали на весь двор: «Маша, я люблю тебя! Спасибо за сына!». Да и молодым мама теперь нет нужды прижимать к окну свой маленький комочек счастья. Правда, тем, кто придет в палату, необходимо соблюдать некоторые условия.

Если роженица лежит в общей палате, кроме ее согласия на посещение, нужно также согласие и других молодых мам. Иначе встречи пройдут в холле отделения. Такая мера, уверены специалисты, будет способствовать позитивной обстановке в семье и повышению доверия между доктором и родителями. Гостей в палаты Мозырского роддома пускают уже несколько дней. Но пока в журнале посещений еще много свободных строчек. Видимо, , к «открытым дверям»,как и ко всему новому, нужно привыкнуть.