Мозырский отдел ГАИ призывает мозырян присоединиться ко всемирной экологической акции—Дню без автомобиля

Для тех, кто уже забыл, как можно передвигаться иначе, чем на персональном транспорте, есть отличный повод размять ноги. 22 сентября в большинстве стран планеты отмечается Всемирный день без автомобиля. С постоянным повышением уровня автомобилизации общества увеличиваются

и объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Опыт работы ряда стран Европы показывает, что её решение возможно только с привлечением населения. С этой целью проводится ежегодная Международная акция «День без

автомобиля», которая привлекает внимание населения к вопросам экологии и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. В 2008 году мероприятию был дан старт и в нашей республике. По мнению ученых, выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который становится причиной изменения климата Земли. Поэтому всем автомобилистам предлагается не просто задуматься об этом, а своим личным примером внести вклад в дело экологии.