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Рубрика: Новости

Мозырский отдел ГАИ призывает мозырян присоединиться ко всемирной экологической акции—Дню без автомобиля

21 сентября 2018, 20:45

Для тех, кто уже забыл, как можно передвигаться иначе, чем на персональном транспорте, есть отличный повод размять ноги. 22 сентября в большинстве стран планеты отмечается Всемирный день без автомобиля. С постоянным повышением уровня автомобилизации общества увеличиваются
и объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Опыт работы ряда стран Европы показывает, что её решение возможно только с привлечением населения. С этой целью проводится ежегодная Международная акция «День без
автомобиля», которая привлекает внимание населения к вопросам экологии и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. В 2008 году мероприятию был дан старт и в нашей республике. По мнению ученых, выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который становится причиной изменения климата Земли. Поэтому всем автомобилистам предлагается не просто задуматься об этом, а своим личным примером внести вклад в дело экологии.

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