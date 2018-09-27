Мозырский драматический открывает 29-ый театральный сезон спектаклем «Играем в дружную семью»

Феерия сюжетных перевоплощений, комичные ситуации и яркие персонажи. В первом спектакле нового театрального сезона, кажется, есть все известные ингредиенты, чтобы стать одной из тех пьес, на которые зрители любят приходить не единожды. В свое время автор пьесы Марк Камолетти предпочел профессии художника-графика – драматургию и театр и, как оказалось, это был верный выбор. Его пьесы самые исполняемые из числа французских авторов. Премьера спектакля «Играем в дружную семью» в Мозырскомдрамтеатре состоялся в 2015 и сразу стала важным культурным событием.

Впрочем, премьерные показы нового театрального сезона мозырского зрителя ждут уже скоро. На этот раз запланировано 3 спектакля для взрослого зрителя и 2 сказки для детей, одну из которых школьники и воспитанники детских садов увидят в ближайшие дни. Пьеса по мотивам произведения Редьярда Киплинга обещает увлекательное путешествие к тайнам африканского континента. За постановку и музыкальное оформление сказки «Приключение любопытного Слоненка» отвечает актриса театра Светлана Джелиева. Она же готовит премьеру для взрослого зрителя. «Очень простая история» – это трагикомедия украинского драматурга Марии Ладо, которая затрагивает самые тонкие струны человеческой души мозырского зрителя.

Свой новый спектакль в ближайшее время подарит и главный режиссер театра Роман Цыркин. Это будет пьеса знаменитого чешского драматурга Карела Чапека «Мать», написанная в 1938 году она словно предчувствует самое страшное десятилетие. Трагические произведения не так часто сегодня можно увидеть в Мозыре, а значит, постановка обещает стать важным театральным событием.

В новом театральном сезоне актеры Мозырского драмтеатра будут участвовать и в фестивалях. Жюри международного театрального фестиваля женского творчества им. Марии Заньковецкой предстоит оценить комедию «Любовь, семья и третий лишний…» в исполнении мозырян.