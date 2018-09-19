Мозырские оперативники ликвидировали плантацию дикорастущей конопли

В Мозырском районе оперативники наркоконтроля обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Наркосодержащее растение спряталось вдалеке от человеческих глаз, между полем и лесом, и за время летних месяцев захватило около двух тысяч квадратных метров земли. В итоге было уничтожено порядка тонны конопли. С начала лета это уже вторая по счету наркоплантация, которая подверглась ликвидации. Традиционно на протяжении лета оперативники проводят специальный комплекс мероприятий под красноречивым названием «Мак». В этом году в рамках него было выявлено 55 фактов произрастания наркосодержащих растений, в отношении 19 человек составлены протоколы за выращивание на своих участкахмака и конопли.