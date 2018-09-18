Мозырские инспекторы ГАИ задержали мотоциклиста

В Мозырский РОВД поступило сообщение: на улице Шоссейная мотоциклист нарушил ПДД. Проверить информацию выехали сотрудники ГАИ. На автозаправочной станции они обнаружили два мотоцикла, один из которых был без регистрационных знаков. Милиционер подошел к компании молодых людей, чтобы установить владельца двухколесного транспорта. Один из парней стал показывать документы, впоследствии выяснилось: это был отвлекающий маневр. В это время из здания заправки выбежал другой молодой человек, сел за руль незарегистрированного мотоцикла и попытался скрыться. Началось преследование, во время которого водитель мотоцикла совершил 7 административных правонарушений, в том числе выезд на полосу встречного движения и создание аварийной ситуации. Погоня прекратилась внезапно. Мотоциклист попал в дорожно-транспортное происшествие. Молодой человек отделался легкими ушибами. Вскоре стала понятна и причина, почему водитель пытался скрыться—28-летний мозырянин был лишен прав за нетрезвое вождение.