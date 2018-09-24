Мозырь отметил свой 863 День рождения. В 12 часов на центральной сценической площадке состоялось открытие праздника

Мозыряне самостоятельно дали старт официальному торжественному открытию праздника. Площадь затихла, ее разорвал рев моторов и громкая музыка. Это на земле. С неба праздничного драйва добавили вертолеты. Динамичное начало задало тон всему празднику.

«Стрелки идут по кругу, время идет вперед…». Название торжественной части стало символичным еще и потому, что в этом году в подарок ко Дню рождения город получил часы. Расположенные на башне городского Дворца культуры, теперь они будут символом течения времени.

Под барабанную дробь на площадь выходили колонны предприятий. Своеобразный парад стал одним из самых ярких моментов праздника. Сотни людей, благодаря стараниям которых город живет и не теряется на фоне других городов Беларуси. НПЗ, «Беларускабель», ДОК, лесхоз, «Заря», сользавод, «Молочные продукты», коммунальники, газовики, педагоги и медики. У каждой колоны свое отличие и свой вклад в общее дело.

С Днем города мозырян поздравила председатель Мозырского районного исполнительного комитета Елена Павлечко. Ее слова – это слова благодарности каждому, кто любит Мозырь. От слов к делу. На главную сцену поднимались люди, которые не просто умеют и хотят работать, а делают это лучше других. В этом году их были десятки. Череда поздравлений и рукопожатий, а затем в звуки праздника вмешался вой сирен. Пожарные устроили в центре площади настоящий фейерверк из брандспойтов.

В этот день площадь Ленина поделилась на два лагеря. Часть мозырян находилась в ее центре. Выступающих было так много, что казалось, в празднике участвует каждый второй горожанин. Другая часть наблюдала за происходящим. Молодежь, дети и, конечно, молодожены. Тем парам, которые в этот день связали себя узами брака, вручили памятные подарки. Как пример долгой и счастливой жизни – на сцене семьи с золотым стажем – 50 лет.

Вспомнили на празднике и бравое советское прошлое. По площади прошел комсомольский отряд. «Народ и партия едины!», «Слава КПСС» – это тоже часть истории. А вот энергичные юные мозыряне – это наше настоящее и это будущее нашей страны.

Торжественное открытие стало ярким началом красивого праздника. Мозыряне получили позитивный заряд на весь день, вернее на целый год, до следующего Дня рождения любимого города!