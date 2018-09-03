Михаил Финберг поздравил нефтепереработчиков с профессиональным праздником

Традиционно среди почетных гостей праздника, дня нефтепереработчиков, народный артист Беларуси, маэстро Михаил Финберг. Лауреат Государственной премии Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины, человек-оркестр, а еще именитый мозырянин, который никогда не забывает и не стесняется своих корней. В интервью нашему Телеканалу Михаил Яковлевич рассказал, чем удивил его современный Мозырь, а еще поздравил всех мозырян с праздником.