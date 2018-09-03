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Рубрика: Новости

Михаил Финберг поздравил нефтепереработчиков с профессиональным праздником

3 сентября 2018, 17:13

Традиционно среди почетных гостей праздника, дня нефтепереработчиков, народный артист Беларуси, маэстро Михаил Финберг. Лауреат Государственной премии Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины, человек-оркестр, а еще именитый мозырянин, который никогда не забывает и не стесняется своих корней. В интервью нашему Телеканалу Михаил Яковлевич рассказал, чем удивил его современный Мозырь, а еще поздравил всех мозырян с праздником.

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