Милиция устанавливает местонахождение

14-летняя мозырянка Анна Зинкевич 18 сентября ушла из дома и до сих пор неизвестно, где она находится.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 175 сантиметров, волос темно-русый, ниже плеч.

Была одета: черные джинсы, темно-синяя туника, черные туфли.

Особая примета: наголо выбрит затылок.

Вместе с девочкой-подростком находится ее 20-летний парень, Дмитрий Филенчик. Егоособая примета: на шее с левой стороны татуировка в виде надписи «doc» и штрих код. Если вам что-либо известно о местонахождении молодых людей, просьба позвонить по телефонам:8-029- 233- 15- 44, 8-029 -750- 09- 59, 32-91-82.