Милиция устанавливает личность женщины, которая в отделении «Белагропромбанка» при совершении валютно-обменных операций в результате ошибки кассира получила лишние 450 рублей

Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Неустановленная женщина в результате ошибки кассира обогатилась на 450 рублей. 28 августа около 5 часов вечера сотрудница центра банковских услуг «Белагропромбанка» по адресу Притыцкого, 1А при проведении валютно-обменной операции совершила ошибку и выдала лишние деньги. На данный момент женщину-клиента разыскивает милиция. Если вы узнали ее на видео, просьба позвонить по телефону: 8-029-734-34-64.