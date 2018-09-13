Международная экскурсия

Трамвайное управление Мозырского нефтеперерабатывающего завода стало площадкой для проведения международной экскурсии. Промышленные туристы из Европы приехали в Беларусь специально, чтобы полюбоваться на экологичный транспорт. В целом трамваи в нашей стране – явление довольно редкое. Трамвайные ДЭПО есть всего в 4 городах. Мозырь стал вторым пунктом, который иностранные туристы посетили в Беларуси. Первым был Минск. Впереди — Новополоцк и Витебск.

Туристы из разных стран, объединенные общим интересом, фотографировали, рассматривали, заглядывали в салон трамваев и задавали десятки вопросов. Средняя скорость, средний возраст, нюансы конструкции… Мозырские трамваи – это чудо инженерной мысли с 30-летним стажем, производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Первый трамвай появился в городе в 1988 году. С тех пор утекло немало воды, и только трамваи остались прежними. Подвижной состав не обновлялся ни разу. Ретро транспорт, да еще и в идеальном состоянии немало впечатлил туристов, даже с учетом того, что прежде энтузиасты объехали практически весь мир.

В качестве экскурсовода выступил главный инженер Трамвайного управления Игорь Шенец. О мозырских трамваях он знает практически все. Довольно шустрые – развивают скорость до 60 км/ч и очень надежные. Еще одна особенность – принадлежность Мозырскомунефтеперерабатывающему. Изначально линия проектировалась, чтобы доставлять работников в промзону.

Испытать экологичныймозырский транспорт иностранным туристам довелось на деле. Они проделали путь от ДЭПО до Мозырского нефтеперерабатывающего.