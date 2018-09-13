Трамвайное управление Мозырского нефтеперерабатывающего завода стало площадкой для проведения международной экскурсии. Промышленные туристы из Европы приехали в Беларусь специально, чтобы полюбоваться на экологичный транспорт. В целом трамваи в нашей стране – явление довольно редкое. Трамвайные ДЭПО есть всего в 4 городах. Мозырь стал вторым пунктом, который иностранные туристы посетили в Беларуси. Первым был Минск. Впереди — Новополоцк и Витебск.
Туристы из разных стран, объединенные общим интересом, фотографировали, рассматривали, заглядывали в салон трамваев и задавали десятки вопросов. Средняя скорость, средний возраст, нюансы конструкции… Мозырские трамваи – это чудо инженерной мысли с 30-летним стажем, производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Первый трамвай появился в городе в 1988 году. С тех пор утекло немало воды, и только трамваи остались прежними. Подвижной состав не обновлялся ни разу. Ретро транспорт, да еще и в идеальном состоянии немало впечатлил туристов, даже с учетом того, что прежде энтузиасты объехали практически весь мир.
В качестве экскурсовода выступил главный инженер Трамвайного управления Игорь Шенец. О мозырских трамваях он знает практически все. Довольно шустрые – развивают скорость до 60 км/ч и очень надежные. Еще одна особенность – принадлежность Мозырскомунефтеперерабатывающему. Изначально линия проектировалась, чтобы доставлять работников в промзону.
Испытать экологичныймозырский транспорт иностранным туристам довелось на деле. Они проделали путь от ДЭПО до Мозырского нефтеперерабатывающего.
Международная экскурсия
Трамвайное управление Мозырского нефтеперерабатывающего завода стало площадкой для проведения международной экскурсии. Промышленные туристы из Европы приехали в Беларусь специально, чтобы полюбоваться на экологичный транспорт. В целом трамваи в нашей стране – явление довольно редкое. Трамвайные ДЭПО есть всего в 4 городах. Мозырь стал вторым пунктом, который иностранные туристы посетили в Беларуси. Первым был Минск. Впереди — Новополоцк и Витебск.
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