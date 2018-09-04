Кража, хулиганство, угроза убийством. По таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи

Кража, хулиганство, угроза убийством. Именно по таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи. О криминальных тенденциях, характерных для региона, и других нюансах работы в своем интервью телеканалу рассказал начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрей Вашкевич.
Рейтинг мозырской преступности возглавляют кражи. Воруют из опустевших дачных домов, из магазинов, в гостях. У преступников котируется буквально все, начиная с золота и денег, заканчивая закатками и алкогольными напитками. Кстати, правоохранители напоминают, найденный и присвоенный в закрытом помещении кошелек тоже считается кражей. Далее в рейтинге идут хулиганства. К сожалению, над культурой отдыха в увеселительных заведениях мозырянам надо еще работать.
Положительная тенденция. В целом, общее количество преступлений снижается, а раскрываемость наоборот повышается. Большое подспорье в правоохранительной работе – камеры наблюдения. Именно видео с них часто, например, помогает опознать вора, определить зачинщика драки. В целом, следователи большой упор делают на профилактику. Одна из мер – возбуждение уголовных дел по превентивным статьям уголовного кодекса. К примеру, привлечение к ответственности за угрозу убийством помогает предотвратить само убийство. Помимо уголовных дел, возбужденных, так сказать, по традиционным статьям, привлекают к ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией и распространение роликов порнографического содержания в социальных сетях. Таких дел немного, но они были в этом году в производстве мозырского отдела. Отдельная неиссякаемая тема – это коррупция.
Пожалуй, самое резонансное преступление этого года –
разбой, совершенный группой лиц. Напомним, в начале мая преступники ворвались в дом к пожилой женщине, несколько часов ее били, пытали, жгли, но она не выдала тайник, где хранила сбережения. Преступников задержали в течение суток. На данный момент уже прошли суды первой инстанции.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.
Кража, хулиганство, угроза убийством. По таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи
Кража, хулиганство, угроза убийством. Именно по таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи. О криминальных тенденциях, характерных для региона, и других нюансах работы в своем интервью телеканалу рассказал начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрей Вашкевич.
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