Кража, хулиганство, угроза убийством. По таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи

Кража, хулиганство, угроза убийством. Именно по таким статьям наиболее часто возбуждают уголовные дела мозырские следователи. О криминальных тенденциях, характерных для региона, и других нюансах работы в своем интервью телеканалу рассказал начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрей Вашкевич.

Рейтинг мозырской преступности возглавляют кражи. Воруют из опустевших дачных домов, из магазинов, в гостях. У преступников котируется буквально все, начиная с золота и денег, заканчивая закатками и алкогольными напитками. Кстати, правоохранители напоминают, найденный и присвоенный в закрытом помещении кошелек тоже считается кражей. Далее в рейтинге идут хулиганства. К сожалению, над культурой отдыха в увеселительных заведениях мозырянам надо еще работать.

Положительная тенденция. В целом, общее количество преступлений снижается, а раскрываемость наоборот повышается. Большое подспорье в правоохранительной работе – камеры наблюдения. Именно видео с них часто, например, помогает опознать вора, определить зачинщика драки. В целом, следователи большой упор делают на профилактику. Одна из мер – возбуждение уголовных дел по превентивным статьям уголовного кодекса. К примеру, привлечение к ответственности за угрозу убийством помогает предотвратить само убийство. Помимо уголовных дел, возбужденных, так сказать, по традиционным статьям, привлекают к ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией и распространение роликов порнографического содержания в социальных сетях. Таких дел немного, но они были в этом году в производстве мозырского отдела. Отдельная неиссякаемая тема – это коррупция.

Пожалуй, самое резонансное преступление этого года –

разбой, совершенный группой лиц. Напомним, в начале мая преступники ворвались в дом к пожилой женщине, несколько часов ее били, пытали, жгли, но она не выдала тайник, где хранила сбережения. Преступников задержали в течение суток. На данный момент уже прошли суды первой инстанции.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.