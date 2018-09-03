К новым достижениям! Первое сентября в лицее

Начало учебного года торжественно встретили и в Мозырском областном лицее. Здесь на праздник собрались ребята, которых называют элитой учащейся молодежи региона.

В уютном дворе Мозырского государственного областного лицея День знаний встречают сотни юношей и девушек. Это не робкие первоклассники и даже не задорные ученики среднего звена. А уверенные в себе и своем будущем, практически взрослые ребята. В лицее есть своя, особая культура празднования любых торжеств. Но особенно это заметно на линейке, посвященной первому учебному дню.Особое учебное заведение со своим уставом, выверенными традициями и негласными правилами готовит достойное поколение – креативных, интеллектуальных, всесторонне развитых и творческих ребят. Каждый из них до десятого класса был в числе лучших учеников школы. Лицеисты прошли через сложную вступительную кампанию. И теперь доказывать свой уровень придется при серьезной конкуренции.Уже сегодня поколение юных интеллектуалов село за школьные парты, чтобы расширить без того немалый спектр своих знаний. Впереди у них – усиленные занятия в лицее, много творческих и спортивных мероприятий и, конечно, распахнутые двери лучших университетов страны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов, Олег Фицнер. ТКМ