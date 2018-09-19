Инициативные молодые нефтепереработчики собрали десятки участников на автопробег, посвященный памяти Великой Отечественной войны

Мозырскиенефтепереработчики и активисты общественного объединения «Белая Русь» продолжают славные традиции и всеми силами стараются сохранить и передать историческую память следующим поколениям. При содействии военно-исторических клубов они пригласили школьников разного возраста принять участие в автопробеге, посвященном защитникам Отечества, павшим при обороне Мозырского укрепленного района в июле-августе 41-го года.

Среди юных участников автопробега оказалось много ребят, которые уже не в первый раз отправлялись в подобное историческое путешествие. Но были и те, для кого такой формат проведения выходного дня – увлекательное новшество.

Отправной точкой для автомобилей с флагами и военной символикой стала стоянка у торгового центра. Затем участники пробега отправились в сторону Петриковщины. Посетили деревни и места боевой славы. В программе патриотического путешествия по Мозырщине были также возложение цветов в большинстве сельских поселений и общение с местными жителями. Нашлось место настоящей солдатской каше и фронтовому кинотеатру.