Готовь печь летом

В составе смотровых комиссий представители различных ведомств—коммунальники, сотрудники МЧС и РОВД, педагоги, специалистыэнергонадзора и газовой службы. Задачи комплексного обследования—выявить проблемные моменты и убедить домовладельцев их устранить. До старта нового отопительного сезона остаются считанные дни, а значит, у субъектов профилактики – новые акценты в работе. Смотровые комиссии, которые продолжают проверки в городе и на районе, сегодня максимум внимания уделяют системам отопления и наличию автономных пожарных извещателей. Многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, люди с ограниченными возможностями, одинокие пенсионеры и ветераны труда. Подсказать пути решения проблемных вопросов, оказать помощь с ремонтом печей и наведением порядка. Задач у смотровых много, общая цель одна – приложить максимум усилий, чтобы сберечь жизнь каждого жителя района.