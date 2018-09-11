Фестиваль здорового образа жизни

Дожить до глубокой старости, быть здоровым, успешным и счастливым человеком. На три дня живописная территория санатория «Сосны» стала местом сбора сторонников и пропагандистов ЗОЖ. Организаторы, активисты первичной организации Белхимпрофсоюза Мозырского нефтеперерабатывающего завода, подготовили для участников ЗОЖ-фестиваля насыщенную программу. В расписании только по-настоящему активный отдых, конкурсы, мастер-классы, спортплощадки, лекции. Среди участников одного из полезнейших проектов заводчан – рекордное количество детей. Пригласили школьников и воспитанников детского дома. Проведение ЗОЖ-фестиваля обещает стать хорошей традицией нефтепереработчиков.