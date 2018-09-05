Если вы не явились на плановую диспансеризацию, диспансеризация придет к вам. Медики выезжают на осмотры на предприятия

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Мозырские медики в рамках программы по диспансеризации продолжают посещать предприятия района. На Мозырском Зональном узле электросвязи сегодня ждали тех, кто за прошедший год в своем графике не нашел времени для посещения врача-терапевта.

Если вы не явились на плановую диспансеризацию, диспансеризация придет к вам. В кабинете охраны труда Мозырского зонального узла электросвязи сегодня на страже здоровья. Бригада медиков разместилась здесь для того, чтобы те, кто по каким-то причинам не дошел до своего терапевта, смогли пройти необходимые исследования. Осмотр, измерение давления, общий анализ крови, скрининг ВИЧ для группы от 30 до 49 лет, кардиограмма, а после 40 лет – еще и анализ на холестерин и ПСА для мужчин. Кроме этого опрос на риск суицида и заполнение онкоопросника. Если хотя бы на один из вопросов пациент ответит утвердительно, это станет серьезным поводом для более тщательного обследования. Цель диспансеризации – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. В Беларуси диспансеризацию необходимо проходить регулярно. На сегодняшний день 78% населения прошли диспансеризацию. До конца года эту цифру планируют довести до 100. По словам врачей, самая проблемная в этом отношении группа – неработающие. На них управу найти сложнее, а рычаги давления в виде администрации отсутствуют. В Мозырском ЗУЭСе по плану за день примут около 60 пациентов. Уже завтра врачи переедут на другое предприятие. Планы по диспансеризации трудоспособного населения согласованы в райисполкоме. Так что возможно, совсем скоро диспансеризация дойдет до вас.

Лидия Потар, Юрий Горобец.