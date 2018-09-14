Грамотно вести себя в чрезвычайной ситуации. Теория, это, конечно же, важно, но еще важнее действия, отработанные на практике. В 15 школе прошла плановая эвакуация. Сотрудники МЧС приняли своеобразный экзамен по безопасности.По легенде учений, очаг возгорания находился возле актового зала. Почувствовав запах дыма, сотрудник школы дал сигнал о срочной эвакуации. Задача педагогов, администрации и техперсонала – оперативно и без паники вывести все 17 классов, которые учатся во вторую смену. И только после этого самим покинуть здание.