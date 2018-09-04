Экскурсия по нефтеперерабатывающему заводу для артистов Национального академического оркестра под управлением Михаила Финберга стала первой в истории многолетнего сотрудничества

В субботу, в канун Дня нефтепереработчиков, Мозырский НПЗ посетила творческая делегация. Артисты Национального академического оркестра под управлением Михаила Финберга прежде чем выступить на сценической площадке, побывали на предприятии. Экскурсия по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу для артистов Национального академического оркестра под управлением Михаила Финберга стала первой в истории многолетнего сотрудничества. Принимать такую массовую творческую делегацию мозырским нефтепереработчикам тоже раньше не приходилось. Несколько часов в пути из Минска в Мозырь, а затем небольшое отступление от маршрута. Мозырский НПЗ встречал радушно, в качестве гида по предприятию выступил генеральный директор предприятия Виталий Павлов. История завода от истоков до момента становления. Виталий Петрович знает биографию завода досконально. Единственная сложность – уместить все, что хочется рассказать в рамки короткой экскурсии. Как строилось предприятие, как переживало нелегкие 90-е, с чем пришло в двухтысячные и, самое главное, как намерено работать в настоящее время, в условиях жесткой, если не сказать, жестокой конкуренции. Автобусная экскурсия по заводу позволила почувствовать масштаб и ощутить мощь предприятия. Среди запланированных в маршруте остановок – стройплощадка комплекса гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков. Крупный инвестиционный проект стоимостью свыше 1 млрд. долларов США представляет не только большую значимость для конкретного региона, но и закладывает основы будущего целого предприятия и даже страны. Модернизация предприятия не останавливается ни на минуту. Основная цель программы развития завода до 2020 года заключается в увеличении глубины переработки нефти, дальнейшем улучшении качества и снижении себестоимости выпускаемой продукции.

На фоне установки гидроочистки дизельного топлива артисты сделали фотографию на память. А то, что экскурсия запомнится – не оставляет сомнений. Еще одна фотография на память, но уже за территорией предприятия. И снова в путь. Впереди у оркестра было выступление на праздничной сцене. Союз людей творческих и людей труда продолжился, но теперь уже артисты оркестра ждали нефтепереработчиков у себя в гостях на традиционном концерте Национального академического оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Лидия Потар, Юрий Горобец.