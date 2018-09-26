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Рубрика: Новости

ДТП на бульваре Юности

26 сентября 2018, 20:55

Нарушение правил проезда перекрестка – одна из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий. 26 сентября на бульваре Юности в районе спортивного клуба «Старт» произошло столкновение двух машин. Автомобиль BMWдвигался по главной дороге в сторону рынка «Славянский». В этот момент водитель Mitsubishi выезжал со второстепенной. В результате ДТП, мужчина, который был за рулем японского авто, получил ушибы и перелом пальца. Что послужило причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

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