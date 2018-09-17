15 сентября около 21.00 67-летний житель Осиповичей за рулем «Ниссана» при обгоне ехавшей в попутном направлении «Шкоды» не справился с управлением и совершил касательное столкновение.После этого продолжил движение и совершил повторное столкновение с двигавшимся также попутно по правой полосе микроавтобусом «Газель» под управлением 57-летнего жителя Мозыря. В микроавтобусе ехали рабочие ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1 г. Мозырь».От удара оба автомобиля опрокинулись.

Водитель «Ниссана» и 38-летний пассажир «Газели» погибли. Водитель микроавтобуса и семь пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в Осиповичскую районную больницу. На данный момент следственный комитет проводит проверку, назначен ряд экспертиз.