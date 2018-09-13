12 сентября около 7 вечера на улице Рыжкова в районе мемориального комплекса «Курган Славы» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу две-девушки пешехода. Студентки Мозырского педагогического университета переходили проезжую часть по переходу и внезапно оказались под колесами автомобиля FiatPunto. Водитель—21-летняя мозырянка, две недели назад получила права. По словам виновницы ДТП, она не заметила пешеходовиз-за яркого солнца. Пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение больницы. Девушки получили ушибы и ссадины. У одной из них диагностирован перелом носа. На данный момент ГАИ проводит проверку.