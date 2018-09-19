Да будет свет!



Сразу несколько городских проблем обнажились звонком на горячую линию облисполкома, которую 8 сентября провел губернатор Гомельщины Владимир Дворник. Первый касался затеканиябалконов б. Юности 167. Местные власти оперативно отреагировали— строительный недочет устранили в течение нескольких дней. Еще одна сложная ситуация, о которой сообщили на горячую линию — отсутствие освещения вокруг дома 55 по ул. Рыжкова. Реакция ответственных служб не заставила долго ждать.

Два дома по ул. Рыжкова стали первыми, построенными вдалеке от обжитых микрорайонов. По соседству – деревня, зеленые овраги и шумная дорога. Многоэтажки стали первопроходцами, практически вторглись в сельский уклад. Ведь деревня Бобры, хотя и давно вошла в состав города, долгое время оставалось неприкосновенной для строителей. Панельки привнесли с собой цивилизацию. Дорога, детская площадка, стоянка для машин. Вот только с закатом дома погружались в кромешную тьму. Ни один из более чем 20 фонарей не горел. До тех пор, пока о проблеме не стало известно областным властям. Звонок на горячую линию облисполкома, которую проводил губернатор области Владимир Дворник, поступил от председателя товарищества собственников дома №55 Дианы Гайковой. Уже через два-три дня освещение заработало. Осенью, когда темнеет рано, освещение возле домов стало уже необходимостью.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ