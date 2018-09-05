Чудотворный образ Юровичской Божьей Матери доставили в Свято-Михайловский кафедральный собор. Поклониться иконе верующие могут до 12 сентября

В тихой сердечной молитве ищут и находят утешение верующие, которые приходят поклониться чудотворному образу Юровичской Божьей матери. До 12 сентября уникальная возможность есть и у мозырских православных. Принесение иконы Пресвятой Богородицы состоялось в кафедральном соборе святого Архангела Михаила. Икону называют одной из главных святынь Полесского края и по традиции уже больше десяти лет каждый сентябрь привозят в наш город. Верующие у Юровичской Божьей Матери просят о заступничестве, исцелении, а также о стабильности и благополучии. Поклониться образу в Свято-Михайловском соборе можно ежедневно с 7.30 утра до 7.30 вечера. Каждый день после окончания Божественной литургии (примерно в 9.30) и в 14.00 перед чтимой иконой будет совершаться молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородице. 12 сентября по окончании Божественной литургии икона Божией Матери Юровичской-Милосердной крестным ходом будет доставлена в Юровичский Свято-Рождество Богородичный мужской монастырь.